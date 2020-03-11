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Игроки Аталанты оригинально отпраздновали выход в 1/4 финала ЛЧ – Малиновский присоединился к забавным танцам

16:28 23 Читати українською
Игроки Аталанты оригинально отпраздновали выход в 1/4 финала ЛЧ – Малиновский присоединился к забавным танцам
Игроки Аталанты / Reuters

Игроки Аталанты не сдерживали эмоций после сверхрезультативную победы над Валенсией (4:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

21’ Кевин Гамейро
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
 
Йосип Иличич 3’
Йосип Иличич 43’
Йосип Иличич 71’
Йосип Иличич 82’
3’ Йосип Иличич
21’ Кевин Гамейро
43’ Йосип Иличич
51’ Кевин Гамейро
67’ Ферран Торрес
71’ Йосип Иличич
82’ Йосип Иличич

Твиттер УЕФА опубликовал радость игроков Аталанты после победы над Валенсией.

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Сначала игроки бергамаско просто радостно прыгали, но потом решили сделать это более организованно. Малиновский вместе с одноклубниками собрались в круг (в центре почему-то остался Кальдара), подпрыгивая и пританцовывая, при этом радостно восклицая.

Напомним, Аталанта эпически победила Валенсию (4:3) благодаря покеру Иличич и впервые в истории вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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