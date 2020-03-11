Игроки Аталанты оригинально отпраздновали выход в 1/4 финала ЛЧ – Малиновский присоединился к забавным танцам

Игроки Аталанты не сдерживали эмоций после сверхрезультативную победы над Валенсией (4:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Твиттер УЕФА опубликовал радость игроков Аталанты после победы над Валенсией.

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Сначала игроки бергамаско просто радостно прыгали, но потом решили сделать это более организованно. Малиновский вместе с одноклубниками собрались в круг (в центре почему-то остался Кальдара), подпрыгивая и пританцовывая, при этом радостно восклицая.

Напомним, Аталанта эпически победила Валенсию (4:3) благодаря покеру Иличич и впервые в истории вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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