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Игроки Арсенала поддержали Мхитаряна, который не сыграет в финале Лиги Европы по политическим причинам

14:29 28 Читати українською
Игроки Арсенала поддержали Мхитаряна, который не сыграет в финале Лиги Европы по политическим причинам
Генрих Мхитарян / Reuters

Партнеры Генриха Мхитаряна проявили сочувствие к полузащитнику, который не сможет сыграть в финале Лиги Европы.

"Канониры" выделили минуту тренировки, чтобы поддержать армянина, информирует The Sun.

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Игроки собрались в круг и аплодировали Мхитаряну, который не полетит вместе с командой на один из важнейших матчей в карьере. Арсенал принял окончательное решение оставить Генриха в Лондоне, чтобы избежать возможных конфликтов в Азербайджане.

Напомним, решающая встреча против Челси состоится 29 мая в Баку.

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