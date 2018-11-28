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Игроки Арсенала-Киев 2 месяца не получают зарплату, – СМИ

13:47 34 Читати українською
Игроки Арсенала-Киев 2 месяца не получают зарплату, – СМИ
Арсенал-Киев / Инстаграм Арсенала-Киев

У аутсайдера украинской Премьер-лиги киевского Арсенала появились финансовые проблемы.

У руководства "канониров" есть задолженность перед игроками, сообщает Tribuna.com.

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По информации издания, игроки Арсенала-Киев в течение двух месяцев не получают заработную плату. Информация о долгах в аутсайдере УПЛ появилась на фоне новостей о прохождении "канонирами" детектора лжи после проигранного одесскому Черноморцу матча (1:2).

Сейчас Арсенал-Киев замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги. Киевляне после 16-ти туров набрали 7 очков и отстают на 5 пунктов от зоны переходных матчей и уже на 9 – от спасительной позиции.

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