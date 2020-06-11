Игроки АПЛ могут сыграть 28-й тур без фамилий на футболках – акция против расизма

Лидеры команд АПЛ выступили с инициативой поддержать протест против расистской предвзятости.

Лидеры команд чемпионата Англии обсуждают идею разместить на футболках игроков надпись "Black Lives Matter" вместо фамилий, сообщает ESPN.

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Наиболее активно эту идею защищают Джордан Хендерсон (Ливерпуль), Саймус Коулмен (Эвертон), Трой Дини (Уотфорд) и Эктор Бельерин (Арсенал). Предполагается, что акцию проведут только во время 28-го тура, который стартует уже 17 июня.

Напомним, мир захватила волна протестов против расизма после смерти афроамериканца при задержании полицейскими США.

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