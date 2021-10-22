"Желто-черные" на поединок 12-го тура УПЛ против Десны вышли в футболках с изображениями двух одноклубников. На них были надписи: "Кирилл/Сергей, Александрия с тобой" и "Возвращайся сильнее".

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Оба футболиста травмировались в матче с Ворсклой (1:2). Ковалец неудачно приземлился на ногу, вывернув колено в другую сторону, и, скорее всего, не сыграет в кампании 2021/22. Гринь же столкнулся со стойкой и уже перенес хирургическое вмешательство, но впереди его ждет еще одна операция.

К слову, перед стартом встречи против Десны Александрия имела в своем активе 18 очков и располагалась на шестой строчке.

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