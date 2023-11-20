Чтобы провести полноценную тренировку на футбольном поле, игрокам Ворсклы пришлось на некоторое время сменить мяч на лопату.

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Пресс-служба "зелено-белых" опубликовала кадры, на которых футболисты расчищают поле от снега. Команда с энтузиазмом отнеслась к проблеме, которая совместными усилиями была быстро решена. Понравилось всем, включая легионеров, которые в своих соцсетях сразу опубликовали кадры с экзотическим для их региона "белым порошком".

"Играет лишь тот, кто убирает снег", – подписали фото на странице Ворсклы в Instagram.

Напомним, после 14-ти туров полтавчане идут в турнирной таблице УПЛ на девятой строчке, набрав 18 очков. Свой следующий поединок они проведут в субботу, 25 ноября, принимая ЛНЗ.

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