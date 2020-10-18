"Эта победа доказывает, что у Шахтера есть сильные футболисты. У нас выбыло 9 игроков. Но матч со Львовом показал, что у нас есть хорошая группа игроков, хорошая молодежь. Прекрасно сыграли.

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Как будем противостоять Реалу с такими кадровыми проблемами? Надо быть мужчинами на поле и показывать хороший футбол", – сказал Марлос для Футбол news.

Напомним, Шахтер приедет в Мадрид на матч группового этапа Лиги чемпионов против Реала, поединок состоится 21 октября, стартовый свисток прозвучит в 21:45.

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