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Игрокам ПСЖ подарят золотые чехлы для iPhone за победу в чемпионате Франции

11:21 19 Читати українською
Игрокам ПСЖ подарят золотые чехлы для iPhone за победу в чемпионате Франции
ПСЖ – чемпион Франции 2019/20

Игроки парижского клуба получат ценные подарки от одного из партнеров клуба за третье подряд чемпионство в Лиге 1.

Напомним, недавно французские Лига 1 и Лига 2 были завершены досрочно. ПСЖ и Лорьян были признаны чемпионами первого и второго дивизиона соответственно. Для парижского клуба это 9 чемпионский титул в истории и 3 подряд.

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Футболисты парижан получат за чемпионский титул роскошные индивидуальные чехлы от партнера клуба iDesign Gold. Каждому игроку подарят 24-каратный золотой чехол, на котором будет написаны фамилия футболиста, его игровой номер и логотип Лиги 1.

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Допис, поширений iDesign Gold (@idesigngold)

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