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Игрокам Марселя запретили праздновать голы объятиями

21:18 25 Читати українською
Игрокам Марселя запретили праздновать голы объятиями
Марсель / Твиттер ФК Марсель

Во французских клубах также решили не ждать начала эпидемии, а ввели меры против распространения коронавируса.

 

Французский форвард Марселя Валер Жермен сообщил, что медицинский штаб клуба дал игрокам рекомендации по избежанию рукопожатий и объятий во время игр.

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"Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьем гол в ворота Амьена – придется изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии", – цитирует Жермена издание La Provence.

Напомним, Марсель после 27 туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место, набрав 55 очков.

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коронавирус Марсель Марсель Франция Амьен Амьен Марсель - Амьен Валер Жермен Валер Жермен
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