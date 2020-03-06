Игрокам Марселя запретили праздновать голы объятиями

Во французских клубах также решили не ждать начала эпидемии, а ввели меры против распространения коронавируса.

Французский форвард Марселя Валер Жермен сообщил, что медицинский штаб клуба дал игрокам рекомендации по избежанию рукопожатий и объятий во время игр.

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"Врачи клуба сказали нам, что мы не должны пожимать руки, обниматься, близко общаться. Если сегодня забьем гол в ворота Амьена – придется изобретать какой-то способ совместного празднования его на расстоянии", – цитирует Жермена издание La Provence.

Напомним, Марсель после 27 туров занимает в турнирной таблице Лиги 1 второе место, набрав 55 очков.

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