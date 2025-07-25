Дом Весино был ограблен бандой воров, информирует Roma Today. По информации источника, преступники проникли в квартиру игрока через окно, предварительно разбив стекло. Они похитили роскошные часы и ювелирные изделия.

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Это произошло, пока уругваец находился на сборах вместе с командой. Когда Матиас вернулся домой и обнаружил разбитое окно и кражу, то сразу же обратился в полицию.

Следствие продолжается.

Весино присоединился к Лацио в 2022 году как свободный агент.

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