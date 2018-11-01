Игрока сборной Кореи пожизненно дисквалифицировали в национальной команде из-за попытки избежать службы в армии

Защитник Южной Кореи Янг Хьюн-Су попал в неприятную ситуацию.

Южнокорейский футболист Янг Хьюн-Су получил пожизненную дисквалфицию в национальной сборной за попытки подделать документы о службе в армии, сообщает L'Équipe. Также футболист должен заплатить штраф в размере 2 тысячи евро.

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В Южной Корее все мужчины, который подлежат призыву, должны отслужить два года в армии. Спортсмен имеет право не служить в качестве компенсации за выдающиеся спортивные достижения, однако должен пройти лагерь подготовки и отработать несколько часов на общественно-полезных работах. Выяснилось, что футболист подделал данные о отработанных часах.

Янг Хьюн-Су успел сыграть за сборную своей страны 57 матчей и забить 3 мяча. Во время нынешнего Мундиаля игрок трижды появлялся на поле в футболке национальной команды.

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