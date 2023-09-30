Бека Бека все же спасли пожарные, достав его с виадука Маньяна, высота которого составляет 123 метра, информирует RMC Sport.

Игрок сборной Франции, игравший на России, угрожает покончить с жизнью

"Прежде всего, мы чувствуем облегчение от того, что сегодня для Алексиса все закончилось хорошо. О нем позаботились. Мы будем продолжать уважать медицинскую тайну и просим всех делать то же самое и уважать их частную жизнь. Мы поддерживаем его, как и весь клуб", – говорится в заявлении на официальном сайте Ниццы.

Напомним, Бека Бека выступал в составе молодежных сборных Франции. Он перешел в ряды Ниццы в 2022 году из российского Локомотива. В текущем сезоне 22-летний полузащитник не сыграл ни одного матча в Лиге 1.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції