Один из игроков Ренна попал за решетку за неосмотрительное управление транспортным средством.

Как сообщает RMC Sport, 18-летний футболист бретонского клуба, имя которого не разглашают, попал за решетку.

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Его обвиняют в непредумышленном убийстве после смерти женщины, которую он сбил, катаясь на электроскутере. 51-летняя женщина умерла 24 июня, через несколько дней после того, как ее сбил молодой человек. Жертва была сбита на широком проспекте в центре Ренна, где проезжая часть расположена по обе стороны травянистой эспланады, частично занятой террасами кафе и ресторанов.

Авария произошла на непроезжей части. Водитель и его несовершеннолетний пассажир были опрошены следствием, и тесты не выявили у них употребления алкоголя или наркотиков, по словам судьи. Оба участника инцидента являются игроками Ренна.

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