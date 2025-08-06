Игрок Зари Билоцерковец внезапно умер в 25 лет
13:20 - Читати українською
Сегодня, 6 августа, ушел из жизни полузащитник Зари Владимир Белоцерковец.
Пресс-служба Зари сообщила, что умер игрок команды Владимир Белоцерковец. О причине смерти пока неизвестно.
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"Футбольный клуб "Заря" выражает искренние соболезнования близким и родственникам игрока. Мы все запомним его как профессионала, доброго и отзывчивого человека
Искренне соболезнуем родным и близким Вододимира", – говорится в сообщении Зари.
Добавим, что хавбек не попал в заявку луганского клуба на матч стартового тура УПЛ против ЛНЗ (0:0). Последний раз он играл 25 мая в матче сезона 2024/25 с Карпатами.
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