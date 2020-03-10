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Игрок Зари получил вызов в свою национальную сборную

12:51 185 Читати українською
Игрок Зари получил вызов в свою национальную сборную
Андреас Цыганикс / фото из открытых источников

Полузащитник Зари Андреас Цыганикс вызван в расположение сборной Латвии.

Цыганикс примет участие в тренировочном сборе сборной Латвии, информирует официальный сайт Зари.

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Во время этого сбора команда проведет товарищеский поединок против сборной Черногории, игра запланирована на 26 марта.

Напомним, предыдущим клубом латыша был Ригас, за который он в 2019 году сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Также в его активе есть 4 матча за национальную сборную Латвии в отборе к Евро-2020. К слову, он является родственником Игоря Цыганыка – украинского журналиста и ведущего программы "Профутбол".

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Теги
Латвия Латвия Товарищеские матчи Андреас Цыганикс Андреас Цыганикс Заря Заря
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