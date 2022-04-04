Игрок Ворсклы официально перебрался в Нидерланды
18:42 - Читати українською
Полузащитник Ворсклы Давид Пуцлин теперь будет защищать цвета нидерландского Ден Хаага.
Ден Хааг объявил о приходе хорватского хавбека Давида Пуцлина до конца сезона, сообщает официальный сайт клуба.
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После завершения соглашения хорват должен вернуться в Ворсклу. Добавим, что Ден Хааг расположился на четвертой строчке в Эредивизи.
В составе Ворсклы Пуцлин провел 16 матчей в этом сезоне, в которых записал в свой актив гол и ассист.
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