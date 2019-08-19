Игрок Ворсклы Кане вызван в сборную Мали на КАН U-23

Защитник Ворсклы Ибрахим Кане поможет молодежной сборной Мали на Кубке африканских наций.

Малийский защитник Ворсклы Ибрахим Кане получил вызов в сборную своей страны на молодежный Кубок африканских наций, сообщает официальный сайт полтавского клуба.

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Отмечается, что 19-летний футболист Ворсклы сможет принять участие в поединках квалификации против Марокко, которые состоятся 5 и 9 сентября.

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Напомним, Кане перешел в Ворсклу в сентябре прошлого года. За это время малиец провел за полтавчан 17 поединков, результативными действиями не отличался.