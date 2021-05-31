Первая лига 2020/21

Николаев – Волынь – 2:1

Голы: Кушниренко, 36, 62 – Хагназари, 66

Удаление: Приймак, 90+4 (Волынь)

Последние минуты матча между Николаевом и Волынью были испорчены инцидентом, который вызвал игрок лучан. Голкипер Николаева ввел мяч ударом от ворот, а Приймак в прыжке намеренно ударил соперника коленом в спину – эпизод выглядел очень жестоко.

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Игроки обеих команд сразу сцепились вокруг Приймака, который остался на газоне. Игрок Волыни также получил на орехи – один из футболистов Николаева не сильно ударил его ногой по спине. Арбитр разобрался в эпизоде, наказав грубияна заслуженной красной карточкой.

Отметим, что Волынь уступила Николаеву (1:2) и потеряла математические шансы на выход в Украинскую Премьер-лигу. "Корабелы" же набрали 52 очка и вплотную приблизились к Металлисту 1925, который занимает последнее место, дающее право на выход в УПЛ.

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