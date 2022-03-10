Хавбек Вереса Никита Полюлях тоже присоединился к обороне Украины от российских оккупантов.

"Сидеть дома в сложившейся ситуации неправильно и невыносимо. Решил помочь родине, чем мог – физической силой.

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Занимаемся укреплением и обороной города, фасуем мешки с песком, таскаем их к блокпосту или где еще понадобятся. Будем держать оборону Каменского!" – отметил Полулях в комментарии Footboom.

Добавим, что футболисты все больше присоединяются к рядам терробороны – раньше о своем участии объявили такие именитые экс-игроки как Артем Федецкий и Александр Алиев.

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