В конце матча Шараю, находившемся на скамье запасных, стало плохо. Станислав на несколько минут потерял сознание, а пауза продолжалась около 5 минут. Очевидно, именно из-за плохого самочувствия игрока Юрий Вирт провел обратную замену, ведь хавбек вышел на поле во втором тайме, но впоследствии вернулся на скамью.

Шахтер и Заря выдали феерическую перестрелку в скандальном матче УПЛ – 2 отмененных гола, кошмар Степаненко и Монзуль

В течение 10 минут футболисту оказывали экстренную медицинскую помощь. К счастью, с 25-летним Шараем все хорошо. Станислав вместе с командой вернется в Ровно. Об этом сообщил Дмитрий Поворознюк в Instagram.

К слову, последние минуты матча Александрия – Верес были очень драматичны и без инцидента с Шараем. Сначала ровенская команда сравняла счет в компенсированное время, но подопечные Юрия Гуры успели забить победный гол.

Александрия в добавленное время перестреляла Верес, вырвав драматичную победу – Гура угадал с заменой и потерял Ковальца