"Ничья – успешный результат в игре с Динамо? Ну, я думаю, и заслуженный, потому что во втором тайме, если две предыдущие игры он нам не удавался, то сегодня, я считаю, во втором тайме мы достойно играли и заслужили ничью. Насколько тяжелым был пропущенный мяч? Ну нужно повтор посмотреть, Динамо выбежало в контратаку, мы перед тем не реализовали хороший момент, за это нас наказали, надо пересмотреть.

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Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые действительно заслужили эту ничью. Также мы играли с двойной мотивацией, потому что произошла беда, у начальника команды погибла жена, и это большая потеря, поэтому мы играли и для нее также", – рассказал Когут в эфире УПЛ ТБ.

Добавим, что Верес спасся от поражения в игре с Динамо – ровенчане сравняли счет на 90+9 минуте. Эта ничья не позволила Вересу оторваться от зоны вылета.

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