Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отсутствии Рахима Стерлинга в матче против Сенегала (3:0) на чемпионате мира.

"Рахим уехал домой. Мы уважаем его конфиденциальность, поэтому не хотим говорить слишком подробно о случившемся.

Дом Стерлинга ограбили накануне матча с Сенегалом – звезда Челси планирует поскорее вернуться на ЧМ-2022

Конечно, такая ситуация не идет на пользу команде перед важной игрой, но это не суть важно. В такие моменты игрок важнее команды", – цитирует Саутгейта Evening Standard .

По данным прессы, дом 27-летнего вингера ограбили на более 300 тысяч фунтов, когда футболист был на турнире, а семья была дома. Катар он покинул из-за переживаний за состояние детей и жены, но планирует вернуться.

Накануне Англия легко выиграла Сенегал и прошла в 1/4 финала ЧМ-2022, где 10 декабря встретится со сборной Франции.