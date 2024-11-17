В системе бирмингемцев Сохна провел 12 лет, последние из которых страдал из-за серьезных травм. Именно они стали причиной того, что Майлз так и не дебютировал за первую команду Астон Виллы, а последний раз выходил на поле 21 октября 2022 года.

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"С противоречивыми чувствами я решил уйти из профессионального футбола из-за травмы. Это было действительно самое тяжелое решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Последние три сезона были самыми тяжелыми в моей карьере, как в психологическом, так и в физическом плане. После разрыва передних крестообразных связок на обоих коленях в двух сезонах подряд и невероятно тяжелой работы, чтобы восстановиться после них. К сожалению, более года назад я получил другую серьезную травму колена, которая требовала третьей операции.

Идя на операцию, я знал, что травма может потенциально положить конец карьере, но я никогда не думал, что это станет моей реальностью. Несмотря на то, что я делаю все возможное, чтобы вернуться в форму, я все еще испытываю сильную боль и отек каждый раз, когда выполняю какую-то высокоударную деятельность. Вследствие этого мне сообщили, что продолжение моей карьеры серьезно повлияет не только на мою способность играть, но, что самое важное, на качество моей жизни в будущем.

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Хочу поблагодарить свою семью и друзей за их неизменную поддержку на протяжении всей моей футбольной карьеры, а также моих бывших одноклубников и персонал Астон Виллы за то, что они сделали мои 12 лет там такими особенными. Я получил там воспоминания, которые пронесу с собой через всю жизнь", – написал Майлз в своем Instagram.