Празднование турецкого Коджаэлиспора завершилось неудачно – один из игроков пострадал во время поездки по городу на двухэтажном автобусе.

Игроки Коджаэлиспора праздновали долгожданное возвращение в элитный дивизион, проехавшись по городу на автобусе с открытым верхом. Один из футболистов, Бахри Джан Авджи, умудрился выпасть из второго этажа, чем изрядно напугал всех присутствующих.

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"Наш игрок Бахри Джан Авджи, к сожалению, упал с автобуса с открытым верхом во время празднования чемпионства. Немедленно была проведено необходимое вмешательство, и нашего футболиста доставили в больницу. Со здоровьем у нашего игрока все в порядке. Выздоравливай скорее", – говорится в заявлении клуба.

Добавим, что Коджаэлиспор разбил Сакарьяспор (4:0) и занял третье место в розыгрыше второй лиги Турции и вернулся в элитный дивизион впервые с 2009 года.

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