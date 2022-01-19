"Новые трансферы? Вероятность есть. К нам приедут на просмотр футболисты в Турцию.

Львов подписал экс-форварда Черноморца

Могу проанонсировать, что в ближайшее время будет еще один трансфер. Он будет громче, игрок топовый. Нужно чуть-чуть дождаться", – поделился Стефанский в комментарии официальному YouTube-каналу Львова.

Напомним, этой зимой "сине-золотые львы" уже подписали Владислава Бугая, Ивана Пономаренко и Богдана Мишенко. К слову, Львов завершил первую часть сезона на 12 месте в чемпионате Украины, имея в активе 17 очков.

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