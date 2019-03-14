Игрок Суонси исполнил, возможно, худший пенальти в истории футбола – это нужно видеть

Нападающий Суонси Берсант Целина очень неудачно исполнил 11-метровый удар.

В тридцать седьмом туре Чемпионшипа Вест Бромвич принимал Суонси, на 39-й минуте матча игроки гостей получили право на пробитие 11-метрового удара. Исполнять пенальти пошел Берсант Целина. Нападающий разбежался, но перед ударом поскользнулся и лишь немного дотронулся к мячу опорной ногой.

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В итоге Вест Бромвич одолел Суонси со счетом 3:0. После 37 туров "дрозды" занимают 4 место во втором по силе дивизионе Англии, Суонси – на 15-й позиции.

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