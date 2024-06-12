Сан-Марино проиграл Кипру (1:4) в товарищеском матче. Результат и видео голов – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч:

Сан-Марино – Кипр – 1:4

Голы: Джоконди, 81 – Сациас, 45+1, Кастанос, 53,55, Какулис, 83

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Сан-Марино принимал на своем поле Кипр. Естественно, что долго сохранять свои ворота сухими "футбольному карлику" не удалось. Гости четыре раза смогли поразить ворота хозяев.

Впрочем, и Сан-Марино показал несколько фантастических вещей. На 80-й минуте в ворота Кипра едва не залетел "сухой лист", а спустя мгновение Симоне Джоконди оформил роскошный гол. Защитник с почти линии штрафной площади отправил мяч в ворота мощным ударом. Гол Симоне праздновал, сняв футболку, за что получил желтую карточку.