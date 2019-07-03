Игрок Шахтера U-17 назвал Динамо лучшим клубом в мире и поцеловал эмблему киевлян

Игрок юношеской команды Шахтера Абдулла Абдуллаев отличился неоднозначным поступком.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором футболист юношеской команды Шахтера Абдулла Абдуллаев стоит в футболке Динамо.

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Сначала игрок "горняков" говорит, что Динамо – лучший в мире клуб, после чего целует эмблему киевлян. Также Абдуллаев исполнил гимн "бело-синих".

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