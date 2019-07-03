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Игрок Шахтера U-17 назвал Динамо лучшим клубом в мире и поцеловал эмблему киевлян

15:42 19 Читати українською
Игрок Шахтера U-17 назвал Динамо лучшим клубом в мире и поцеловал эмблему киевлян
Шахтер U-17 / Шахтер

Игрок юношеской команды Шахтера Абдулла Абдуллаев отличился неоднозначным поступком.

Нападающий киевского Динамо Владислав Ванат на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором футболист юношеской команды Шахтера Абдулла Абдуллаев стоит в футболке Динамо.

Шахтер прибыл на второй сбор, где сыграет 5 матчей – в списке игроков Бланко Лещук, Сикан и другие

Сначала игрок "горняков" говорит, что Динамо – лучший в мире клуб, после чего целует эмблему киевлян. Также Абдуллаев исполнил гимн "бело-синих".

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