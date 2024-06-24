Бразильский защитник Винисиус Тобиас за два года аренд так и не смог убедить Реал в необходимости выкупа.

"Пришло время сказать – до встречи! Это были два прекрасных года, много обучения, опыта и роста.

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Тренерскому штабу, менеджерам и товарищам по команде – моя вечная благодарность. Просто спасибо за возможность носить эту футболку. Мы еще встретимся, мадридисты... Спасибо за все. Hala Madrid!" – написал 20-летний Тобиас в Instagram.

Шахтер зимой 2022-го заплатил Интернасьоналу 6 млн евро, но из-за полномасштабного вторжения России правый защитник не успел сыграть ни одного официального поединка за "горняков". Реал дважды брал бразильца в аренду и якобы планировал выкупить за 15 млн евро, но все же изменил решение. Контракт Тобиаса с Шахтером рассчитан до лета 2026 года.

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