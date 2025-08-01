Сегодня появилась информация, якобы Иван Петряк рассматривает вариант с завершением карьеры после завершения его контракта с Шахтером, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Впрочем, в разговоре с Tribuna сам игрок опроверг эту информацию. Отмечается, что Петряк изучает варианты продолжения карьеры в другом клубе, однако каком именно – не сообщается.

Напомним, что Иван Петряк перешел в Шахтер летом 2022 года, до этого он выступал за клуб в 2016-2018 гг. Вторую часть кампании 2023/24 полузащитник отыграл на правах аренды за Полесье, а в прошлом сезоне играл в аренде за Черноморец. За одесский клуб он провел 10 матчей в чемпионате и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

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