"Я хочу поблагодарить всех за поддержку. Очередное непростое испытание для меня, но я обязательно справлюсь, ведь со мной рядом моя жена, моя семья, друзья и команда. Я всегда выкладываюсь на каждой тренировке и в каждом матче на полную, что-то может получаться, что-то – нет, но всегда борюсь до последнего ради победы нашей команды.

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Первое, что меня интересовало, с каким счетом завершилась игра. Вчера команда выиграла, а, значит, матч сыграл не зря. Впереди восстановление, но с сегодняшнего дня уже только с боевым настроем движемся вперед. Вернусь сильнее, другого расклада и не может быть", – написал Бондарь в своем Instagram.

Валерий не забыл поддержать и ВСУ. В сторис защитник показал фотографию снаряда с надписью "Травмы делают нас сильнее. Валерий Бондарь, за Украину".

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