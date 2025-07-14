Игрок Шахтера официально нашел клуб в Европе
Полузащитник Шахтера Кирилл Сигеев проведет сезон 2025/26 на правах аренды в словацком Татране.
Пресс-служба Татрана сообщила о подписании 21-летнего полузащитника Кирилла Сигеева.
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Отмечается, что украинец перебрался в Словакию на правах аренды из Шахтера. Прошлый сезон хавбек провел в составе одесского Черноморца (14 матчей без результативных действий).
Напомним, что Сигеев является воспитанником Шахтера, а за свою карьеру уже успел поиграть в составе Александрии и Черноморца на правах аренды. Татран же поднялся в элитный дивизион чемпионата Словакии по итогам прошлого сезона.
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