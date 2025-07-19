Один из клубов Второй лиги вскоре начнет переговоры с игроком Шахтера Иваном Петряком, сообщает Sport Arena.

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Отмечается, что в случае перехода зарплата 31-летнего футболиста может стать рекордной в истории ПФЛ. Действующий контракт Петряка с Шахтером рассчитан до 30 июня 2026 года. Сейчас игрок тренируется с юношеской командой "горняков" под руководством Алексея Белика.



Напомним, что Иван Петряк перешел в Шахтер летом 2022 года, до этого он выступал за клуб в 2016-2018 гг. Вторую часть кампании 2023/24 полузащитник отыграл на правах аренды за Полесье, а в прошлом сезоне играл в аренде за Черноморец.

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