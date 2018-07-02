toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ИСПАНИЯ - РОССИЯ ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ БРАЗИЛИЯ - МЕКСИКА БЕЛЬГИЯ - ЯПОНИЯ Новости ЧМ 2018

Игрок Шахтера Арабидзе претендует на "Golden Boy 2018"

10:15 72 Читати українською
Игрок Шахтера Арабидзе претендует на "Golden Boy 2018"
Гиорги Арабидзе / фото: ФК Шахтер

Форвард донецкого Шахтера Гиорги Арабидзе попал в список претендентов на "Golden Boy 2018".

Итальянское издание Tuttosport назвало 100 претендентов на премию "Golden Boy" 2018 года, которую получит лучший игрок европейского клуба в возрасте до 21 года.

Юный украинский бомбардир покоряет Италию финтами и голами – соперники без шансов

Одним из кандидатов на победу в нынешней премии стал юный нападающий донецкого Шахтера, 20-летний Гиорги Арабидзе, который перешел в донецкий клуб из тбилисского Локомотива в 2015 году.

Определять победителя будут представители авторитетных спортивных изданий: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Marca, L'Equipe, Bild, Times, Blick, De Telegraaf, A Bola, Sport-Express, Aftonbladet и SportDay.

Стоит отметить, что в списке номинантов присутствует и прошлогодний победитель Килиан Мбаппе, который имеет очень хорошие шансы одержать награду второй раз подряд.

Полный список претендентов на "Golden Boy 2018" можно посмотреть здесь.

Теги
Шахтер Шахтер Гиорги Арабидзе Гиорги Арабидзе Golden Boy
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
30
мин
Бразилия
17:00
Мексика
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук