Игрок Шахтера Арабидзе претендует на "Golden Boy 2018"

Форвард донецкого Шахтера Гиорги Арабидзе попал в список претендентов на "Golden Boy 2018".

Итальянское издание Tuttosport назвало 100 претендентов на премию "Golden Boy" 2018 года, которую получит лучший игрок европейского клуба в возрасте до 21 года.

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Одним из кандидатов на победу в нынешней премии стал юный нападающий донецкого Шахтера, 20-летний Гиорги Арабидзе, который перешел в донецкий клуб из тбилисского Локомотива в 2015 году.

Определять победителя будут представители авторитетных спортивных изданий: Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Marca, L'Equipe, Bild, Times, Blick, De Telegraaf, A Bola, Sport-Express, Aftonbladet и SportDay.

Стоит отметить, что в списке номинантов присутствует и прошлогодний победитель Килиан Мбаппе, который имеет очень хорошие шансы одержать награду второй раз подряд.

Полный список претендентов на "Golden Boy 2018" можно посмотреть здесь.