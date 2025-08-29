Игрок сборной Украины забил третий гол подряд в чемпионате Италии – видео элегантного взятия ворот
22:02 - Читати українською
Форвард Эмполи Богдан Попов снова забил в чемпионате Италии – пострадала Реджана.
Уже на 12-й минуте Попов открыл счет во встрече. Получилось красиво – Иньяккити отдал классную передачу с центра поля, а украинский форвард едва заметным касанием протолкнул мяч мимо вратаря.
Заявка сборной Украины U-19 на матчи с топ-соперниками – сенсация чемпионата Италии и игроки Реала и МЮ в списке
Стоит добавить, что Богдан Попов сегодня получил вызов в сборную Украины U-19. На прошлой неделе форвард оформил дубль в ворота Падовы, благодаря чему получил награду лучшему игроку тура.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter