Форвард Эмполи Богдан Попов снова забил в чемпионате Италии – пострадала Реджана.

Уже на 12-й минуте Попов открыл счет во встрече. Получилось красиво – Иньяккити отдал классную передачу с центра поля, а украинский форвард едва заметным касанием протолкнул мяч мимо вратаря.

Стоит добавить, что Богдан Попов сегодня получил вызов в сборную Украины U-19. На прошлой неделе форвард оформил дубль в ворота Падовы, благодаря чему получил награду лучшему игроку тура.