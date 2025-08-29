Форвард Эмполи Богдан Попов снова забил в чемпионате Италии, однако это не помогло добыть хотя бы ничью.

Серия B 2025/26, 2-й тур

Реджана – Эмполи – 3:1

Голы: Гондо, 44, (пен.), Рейнарт, 57, Портанова, 78 – Попов, 12

Удаления: Гварино, 42, Обаретин, 45+1 (оба – Эмполи)

Уже на 12-й минуте Попов открыл счет во встрече. Получилось красиво – Иньяккити отдал классную передачу с центра поля, а украинский форвард едва заметным касанием протолкнул мяч мимо вратаря.

Однако, после этого игра пошла совсем не по сценарию Эмполи. На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "синих", но после просмотра VAR наказание стало жестче – Гварино был удален. Гондо реализовал пенальти, но на этом беды Эмполи не завершились. До перерыва Обаретин совершил фол "последней надежды", оставив свою команду вдевятером.

Во втором тайме Реджана добила обескровленного соперника – Рейнарт и Портанова принесли победу хозяевам. После этого поражения Эмполи опустился на девятое место после 2-х туров с 3 баллами в активе, Реджана же с 3 пунктами пятая.

Стоит добавить, что Богдан Попов сегодня получил вызов в сборную Украины U-19. На прошлой неделе форвард оформил дубль в ворота Падовы, благодаря чему получил награду лучшему игроку тура Серии B.