Чемпионат Италии 2025/26. Серия B, 4-й тур.

Эмполи – Специя – 1:1

Голы: Попов, 49 – Эспозито, 18, (пен.)

Начало матча выдалось для Эмполи неудачным – Йепес завалил соперника в собственной штрафной после розыгрыша углового, а судья, просмотрев повтор, назначил 11-метровый, который легко реализовал Сальваторе Эспозито.

Однако, на старте второго тайма Богдан Попов сравнял счет, и сделал это в сумасшедшем стиле. Элия навесил с левого фланга в штрафную, а украинец умудрился в борьбе с защитником пробить пяткой по мячу, который залетел ему за спину. По невероятной дуге снаряд оказался в воротах – такому удару позавидовал бы и Златан Ибрагимович, который любил забивать в аналогичном стиле.

Таким образом, Эмполи набрал 4 очка и расположился на 9 позиции (расстояние от первого места составляет лишь 3 балла). Попов же с 4 голами сохранил звание лучшего бомбардира Серии B.

Гол Попова – смотреть с 2:51:

