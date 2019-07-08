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Игрок сборной Украины U-21 Вакулко перешел в СК Днепр-1

18:17 86 Читати українською
Игрок сборной Украины U-21 Вакулко перешел в СК Днепр-1
Юрий Вакулко / фото: ФК Днепр

Полузащитник сборной Украины U-21 Юрий Вакулко стал игроком новичка УПЛ СК Днепр-1.

СК Днепр-1 на своем официальном сайте сообщил о подписании хавбека Юрия Вакулко. Контракт рассчитан на 2 года.

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Прошлый сезон футболист провел в составе Арсенала-Киев, но сыграл лишь в 10 поединках, а киевляне вылетели в Первую лигу.

Ранее его контракт принадлежал белградском Партизану, но там футболист молодежной сборной Украины не смог себя проявить.

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