Игрок сборной Украины U-19 Хахлев: Англия - это первый элитный соперник в финальной части Евро-2018

Полузащитник сборной Украины U-19 Алексей Хахлев поделился ожиданиями от матча со сверстниками из Англии на юношеском Евро-2018.

"Наш коллектив, прежде всего, дружный. Я считаю, что это ключ к определенному результату. Если каждый друг за друга не волнуется, друг другу не подсказывает, трудно говорить о каком-то будущем. Думаю, мы этим можем похвастаться. Я вижу это изнутри .

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Я очень горд быть частью этой команды и надевать футболку юношеской сборной Украины. Это было моей мечтой детства, которая стала реальностью.

Я бы сказал, что Англия – это первый элитный соперник в финальной части этого турнира. Команда очень сильная. Все игроки скоростные, отлично работают с мячом, особенно в линии атаки. Насколько я помню, несколько исполнителей у англичан уже играют в АПЛ, и думаю, это что-то да значит. Поэтому, Англия есть Англия", – цитирует Хахлева телеканал Футбол 1.

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Напомним, что сборная Украины U-19 обыграла сверстников из Франции в 1 туре группы В на Евро-2018. Следующий матч на турнире украинцы проведет 20 июля против команды Англии. Именно с англичанами наша сборная делит первую строчку в турнирной таблице группы В юношеского Евро-2018.