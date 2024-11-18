На предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров сообщил, что Владислав Ванат продолжает восстанавливаться от травмы.

"Выбили два зуба и год не тренировался": дебютант сборной Украины рисковал завершить карьеру

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, нападающий занимался отдельно от команды. Это свидетельствует о том, что Ванат до сих пор не готов на все 100, а его участие в завтрашнем матче остается под вопросом.

Добавим, что поединок Албания – Украина состоится уже завтра, 19 ноября, начало в 21:45. Сейчас "сине-желтые" занимают последнее место в группе 1 с 5 очками. Чехия лидирует с 8 баллами в активе, у Грузии и Албании по 7.

Албания – Украина: пресс-конференция Реброва – о травмированных, силу соперника и очередные обстрелы россиянами