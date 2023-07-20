Защитник Страсбура Эдуард Соболь может не сыграть в течение длительного времени.

Соболь травмировался на тренировке во время сборов Страсбура, сообщает L`Equipe.

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Отмечается, что у украинца серьезное растяжение правого голеностопа, но сроки восстановления неизвестны.

К слову, чемпионат Франции стартует уже 13 августа – чуть больше, чем через три недели. Соболь присоединился к Страсбуру зимой 2023 года и за полсезона провел 15 матчей, отметившись 1 ассистом.

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