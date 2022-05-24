"Тренировочный процесс проходит очень хорошо. Я бы сказал, что он не очень тактичный, присутствуют и физические моменты. Готовимся к одному из самых важных матчей в нашей жизни. Во время первой части сбора у нас было по две тренировки.

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Сейчас мы можем ходить в зал в первой половине дня, а вечером проходят тренировки. Конечно, каждый день у нас разные занятия. Уже чувствуем хорошие физические кондиции. Усталости совсем нет, потому что мы находимся в национальной сборной. Мы знаем, зачем здесь собрались, для чего все это делаем и тренируемся", – отметил Бондарь в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, уже 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в полуфинале плей-офф отбора в ЧМ-2022, а победитель пары 5 июня сыграет с Уэльсом. Также у главной команды страны запланированы стартовые поединки Лиги наций 2022/23: два с Ирландией и один с Арменией.

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