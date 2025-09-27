Вингера Монреаля Геннадия Синчука называют одним из самых интересных игроков чемпионата мира U-20, который пройдет в Чили.

Авторитетный портал Transfermarkt выделил 12 игроков из лиги МЛС и КОНКАКАФ, за которыми стоит следить на ближайшем мундиале в Чили.

Украинец попал в топ-200 лучших футболистов мира до 20 лет – в рейтинге три игрока Шахтера

В перечень "самых интересных" футболистов вошел украинский вингер Геннадий Синчук, который стабильно выступает за Монреаль в МЛС. Всего в список попали 5 футболистов сборной Мексики, 4 игрока из команды США и по одному представителю Аргентины, Панамы и Украины.

К слову, в текущем сезоне Геннадий Синчук провел 18 матчей за Монреаль, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Трансферная стоимость 19-летнего полузащитника оценивается в 2 миллиона евро.

Напомним, сборная Украины попала в группу В чемпионата мира U-20. "Сине-желтые" сыграют против сборных Южной Кореи, Панамы и Парагвая.

