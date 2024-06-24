Защитник сборной Украины Александр Сваток уже якобы определился, где продолжит выступления на клубном уровне после завершения Евро-2024.

Американский ФК Остин подписал центрального защитника сборной Украины и СК Днепр-1 Александра Сватка, сообщает журналист Том Богерт.

Жирона впервые публично назвала цену Довбика: "Если кто-то заплатит столько, придется продавать"

Отмечается, что поскольку Сваток сейчас находится в расположении сборной Украины, то присоединится к клубу уже после завершения Евро-2024. При этом неизвестно сроки будущего контракта защитника.

Напомним, Сваток – воспитанник Днепра, за который и начал профессиональную карьеру. Выступал также за Волынь, Зарю и хорватский Хайдук. В СК Днепр-1 с января 2020 года. В прошедшем сезоне, в 31-м матче забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с днепрянами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

К слову, сейчас Остин идет в турнирной таблице Западной конференции на восьмой строчке.

СК Днепр-1 на выход – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ