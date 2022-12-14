"Инетрес Шахтера? Ни от агента, ни от Славии не было информации, потому я не знаю, что можно комментировать в этой новости. Если это не слух, то было бы приятно, что я в сфере внимания чемпиона Украины, участника еврокубков и клуба, в котором я мечтал играть в детстве.

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Но сейчас мои мысли о борьбе за титулы в футболке Славии. А как будет дальше – увидим", – приводит слова Таловерова Legioners.ua.

Напомним, что Таловеров выступает в составе молодежной сборной Украины, за которую сыграл уже в 16 поединках. Ранее Максим находился в академии Шахтера, после чего последовали молодежные команды Арсенала-Киев и донецкого Олимпика.

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