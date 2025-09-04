Ермачков и Вердер расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает официальный сайт бременцев.

Ноттингем Форест объявил заявку на Лигу Европы – сенсационное решение по Зинченко

"Иван ищет новый вызов, и мы хотим помочь ему в этом. Мы благодарим игрока за его преданность делу и время, проведенное в бременском Вердере, и желаем ему больших успехов в будущем, как в личном, так и профессиональном плане", – прокомментировал это спортивный директор Вердера Марк Доммер.

Напомним, Иван – воспитанник киевского футбола. До 16 лет выступал за Диназ, с которым стал чемпионом Украины U-15 в Первой лиге. Впоследствии перешел в Колос. После начала полномасштабной войны оказался в Германии, где выступал за Вупперталер U-19, откуда в 2024-м и перешел в Вердер. Вторую половину прошлого сезона Ермачков провел в составе Виктории Берлин.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом