Защитник Плимута Максим Таловеров признался, что уже завершил восстановление от травмы, из-за которой рисковал больше не сыграть в этом сезоне.

"Привет, Зеленая Армия. У меня для вас очень хорошие новости. Мое восстановление после травмы прошло быстрее, чем мы ожидали, а это означает, что я смогу сыграть несколько последних матчей сезона.

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Я не могу дождаться, чтобы вернуться и помочь команде, насколько смогу. Спасибо вам за поддержку и до встречи на домашнем стадионе", – поделился Таловеров в видео в Instagram.

Напомним, Максим узнал о травме колена после того, как прибыл в расположение сборной Украины в марте. Наставник Плимута Мирон Муслич прогнозировал отсутствие украинца в течение 7-8 недель. К слову, Таловеров отыграл в 11 матчах за английскую команду, которая борется за выживание в Чемпионшипе (37 очков и последнее место), забив два гола.

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