Лехия сенсационно обыграла Ягеллонию в матче 26-го тура польской Экстраклясы, а главным героем стал украинский форвард Богдан Вьюнник. Видео гола смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Богдан Вьюнник продолжает демонстрировать класс в чемпионате Польши. Как и в первом круге, он снова огорчил Ягеллонию, забив победный гол.

Дубль Вьюнника и фейлы Бражко и Салюка в видеообзоре матча Польша U-21 – Украина U-21 – 3:2

Его точный удар помог Лехии одержать сенсационную победу над действующим чемпионом. Стоит также вспомнить других украинцев в составе Лехии. Богдан Сарнавский, Максим Хлань и Богдан Вьюнник отыграли весь матч и получили оценки 6.9, 6.8 и 7.6 соответственно. На 85-й минуте вышел Антон Царенко, который получил за игру 6.7 балла, а Иван Желизко на поле так и не появился

Напомним, благодаря этому успеху Лехия временно вырывается из зоны вылета, набрав 24 очка, и делает подарок Ракуву, за который играет Владислав Кочергин. Его команда с 52 пунктами занимает первую строчку, опережая на 1 балл Ягеллонию и еще и имеет игру в запасе.

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