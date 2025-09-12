Игрок сборной Украины, который зажег на старте сезона в Италии, подписал новый контракт с клубом
Форвард Эмполи Богдан Попов пролонгировал свое сотрудничество с итальянским клубом.
Эмполи на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с Богданом Поповым. Соглашение теперь рассчитано до 2028 года.
"Я рад, что возобновил свой контракт. Я счастлив в Эмполи и очень рад играть здесь. Хочу поблагодарить клуб за веру в меня, тренеру и моим товарищам по команде, которые всегда мне помогали. Начало сезона было положительным, но мы не должны останавливаться. Я хочу продолжать работать, чтобы внести свой вклад и помочь команде достичь целей, которые мы поставили перед собой", – приводит слова украинского форварда пресс-служба клуба.
Напомним, что Попов ударно начал новый сезон в составе Эмполи, забив 3 гола в 2 матчах итальянской Серии Б (провел еще один поединок в Кубке Италии, где не отметился результативными действиями).
