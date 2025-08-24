Молодежная лига НФС, группа С

Унион Берлин U-19 – Хемницер U-19 – 4:3

Голы: Богданов, 5, 35, 52, Мьюз, 79 – Ульманн, 23, Дансерс, 73, Менса, 80

Клуб Бундеслиги официально подписал игрока сборной Украины

Дмитрий Богданов стал главным героем матча за молодежную команду Унион Берлин U-19, оформив хет-трик в поединке против Хемницер U-19. Благодаря трем голам украинца его команда одержала важную победу со счетом 4:3 и вышла в лидеры группы, имея разницу мячей +8 и 12 очков, как и ближайший преследователь.

Напомним, что 13 августа Дмитрий подписал профессиональный контракт с клубом. Срок соглашения не разглашается. Предыдущим клубом игрока сборной Украины U-19 было дрезденское Динамо.

